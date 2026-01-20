تعيين حاتم الجوهري عضوا في الهيئة العليا لحزب الوفد

18 حجم الخط

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، قرارا بتعيين المهندس حاتم محمد عبدالسلام الجوهرى،عضوا فى الهيئة العليا لحزب الوفد.

الهيئة العليا لحزب الوفد

ويشغل المهندس حاتم الجوهرى سكرتير عام لجنة الوفد بسيدى سالم بكفرالشيخ،ونائب رئيس اللجنة النوعيه الإقتصاديه بالحزب فى ٢٠١٨،ويترأس مجموعة الجوهرى الاستثمارية العاملة فى أنشطة المقاولات والسياحه والخدمات البترولية وإستصلاح الاراضى.

كما يترأس مجلس إدارة جمعية السوق العربية المشتركة، ويقدم العديد من الخدمات التنموية والاجتماعية.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمى 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة فى تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزى عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.