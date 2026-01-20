مستندات فتح الحسابات في بنك CIB

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن المستندات المطلوبة لـ فتح الحسابات بفروع البنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن الإجراءات المطلوبة تشمل ما يلي:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر الساري للأجانب.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز).

وثيقة إثبات مصدر للدخل (غير مطلوبة في حالة أن الوظيفة والمكان مثبتين في بطاقة الرقم القومي).

وثيقة إثبات عنوان دائم للأجانب.

وفي سياق متصل يبحث الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي عن تفاصيل حساب الشباب myCIB.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أنه حساب توفير شامل مصمم للشباب بدون أي رسوم وبطاقة خصم قابلة للتخصيص بالكامل مصممة لحساب العميل وكذلك الحساب رقمي بالكامل من خلال الموبايل.



وحول مزايا حساب My CIB في البنك التجاري الدولي، فهو يوفر للعميل حساب توفير يحتوي على:

كاش باك بنسبة 1% على مصروفاتك.

هيكل رسوم واضح وبدون أي تكاليف مفاجئة.

بطاقة خصم تصدر فورًا وقابلة للتخصيص بتصميم أنيق.

مكافآت وأسلوب حياة حصري.

تجربة مصرفية كاملة من الموبايل للمدفوعات، التحويلات، والادخار.

أدوات ادخار حسب الأهداف

تتوفر منتجات أخرى مثل بطاقة Swype الائتمانية أو بطاقات الائتمان أو القروض (تطبق سياسة البنك).

وفي سياق آخر، أعلن البنك التجاري الدولي عن شهادة 3 سنوات بعائد ثابت 17.25%.

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية تقديم الإنترنت البنكي خدمات إيقاف واستبدال البطاقات.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي، أن إيقاف خدمات واستبدال بطاقات متاح بالفعل ضمن مجموعة التحديثات الجديدة في خدمة الإنترنت البنكي للعملاء..

