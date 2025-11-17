ما هي فوائد حساب ميجا توفير في بنك القاهرة حاليا؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن العائد في حساب ميجا توفير حاليا.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه يتم احتساب العائد على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر طبقا لكل شريحة وفقا للشرائح الآتية:

0 - 49,999 جم

0.00% العائد الشهري

0.00% العائد الربع سنوي

0.00% العائد السنوي

50,000 - 999,999 جم

11.75%العائد الشهري

12.25%العائد الربع سنوي

12.75%العائد السنوي

1,000,000 - 9,999,999 جم

13.75%العائد الشهري

14.25%العائد الربع سنوي

14.75%العائد السنوي

10,000,000 -19,999,999 جم

16.75%العائد الشهري

17.25%العائد الربع سنوي

17.75%العائد السنوي

من 20,000,000 جم فأكثر

17.75%العائد الشهري

18.00%العائد الربع سنوي

18.25%العائد السنوي



ومن جانب آخر كشف مسؤولون ببنك القاهرة، قيمة الرسوم في التحويلات المحلية.

وأوضح مسؤولون بنك القاهرة أن التحويل المحلي (إلى عميل بنك آخر داخل جمهورية مصر العربية): "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.

إذا كانت قيمة التحويل 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.

التحويل إلى محفظة الهاتف المحمول: "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقًا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.

إذا كانت قيمة التحويل 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.