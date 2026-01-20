الثلاثاء 20 يناير 2026
مواعيد الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2026

مواعيد الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2026
دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وتقام اليوم الثلاثاء 9 مواجهات بالجولة السابعة من دوري الأبطال وتختتم الجولة غدا الأربعاء بـ 9 مواجهات أخرى.

مواعيد الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2026

الثلاثاء 20 يناير 2026

كيرات ألماتي ضد كلوب بروج - 5:30 مساءً
بودو جليمت ضد مانشستر سيتي - 7:45 مساءً
كوبنهاجن ضد نابولي - 10 مساءً
إنتر ضد أرسنال - 10 مساءً
أولمبياكوس ضد ليفركوزن - 10 مساءً
ريال مدريد ضد موناكو - 10 مساءً
سبورتينج لشبونة ضد باريس سان جيرمان  - 10 مساءً
توتنهام ضد بوروسيا دورتموند  - 10 مساءً
فياريال ضد أياكس  - 10 مساءً


الأربعاء 21 يناير 2026

جالطة سراي ضد أتلتيكو مدريد - 7:45 مساءً
كاراباخ ضد فرانكفورت - 7:45 مساءً
أتالانتا ضد أتلتيك بلباو  - 10 مساءً
تشلسي ضد بافوس  - 10 مساءً
بايرن ميونخ ضد يونيون سان جيلواز - 10 مساءً
يوفنتوس ضد بنفيكا  - 10 مساءً
نيوكاسل يونايتد ضد آيندهوفن  - 10 مساءً
مارسيليا ضد ليفربول  - 10 مساءً
سلافيا براج ضد برشلونة - 10 مساءً

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

