خارج الحدود

لا للمختل، مظاهرات في زيوريخ تنديدا بمشاركة ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
خرج أكثر من ألفي شخص في مسيرة احتجاجية بمدينة زيوريخ يوم الإثنين، رفضًا لانعقاد الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي وكذلك لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


ووفق ما نقلته وكالة "كيستون-إس دي إيه"، انطلقت المظاهرة الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي من ساحة بوركليبلاتس.

. وسار المتظاهرون في شوارع زيوريخ حاملين شعارات مناهضة، أبرزها "ترامب لا يزال غير مرحب به!".

وأشعل المحتجون المفرقعات والألعاب النارية الدخانية، وتم إحراق علم الولايات المتحدة. 

كما حملت اللافتات عبارات مثل "ترامب مختل" و"أغلقوا المنتدى الاقتصادي العالمي".

وأفادت الوكالة بأن المبادرة لتنظيم المظاهرة جاءت من المنظمة اليسارية "حركة من أجل الاشتراكية". 

ويرى المنظمون أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد ترامب تعود إلى ما يصفونه بـ "دبلوماسية الزوارق الحربية"، وهي سياسة تُتهم باستخدام الترهيب بالقوة ضد الدول الأضعف.

وتعتقد المنظمة أن زيارة الرئيس الأمريكي لدافوس "هي تعبير ورمز للأوضاع السياسية المضطربة".

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة غير حكومية سويسرية تعقد اجتماعات سنوية تجمع قادة الأعمال والسياسة والخبراء من مختلف المجالات.

وانطلق الاجتماع لهذا العام في 19 يناير 2026 ويستمر حتى 23 من الشهر نفسه، تحت عنوان "روح الحوار".

