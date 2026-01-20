الثلاثاء 20 يناير 2026
اليوم، إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد بالجدول العام لنقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، اليوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يناير 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وعادت النقابة العامة للمحامين، لإجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة.

ويضع قانون المحاماة عدة شروط، فيمن يتقدم للقيد بالجدول العام أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حسن السمعة والسيرة، ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا. كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة أو مهنة سابقة بقرار تأديبي لأسباب تمس الشرف أو النزاهة.

الجريدة الرسمية