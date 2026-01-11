بالتنسيق بين الأعلى للإعلام والبنك المركزي: تعديل إعلان أحد البنوك لمخالفته الضوابط الإعلامية

18 حجم الخط

عدل إعلان لأحد البنوك، مخالف للضوابط الإعلامية والرياضية، على جميع صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بناءً على التواصل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، والبنك المركزي برئاسة حسن عبدالله، بشأن ما تم رصده من مخالفات في محتوى الإعلان.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري، وحرص الجانبين على ضمان التزام المؤسسات المصرفية بالضوابط والمعايير الإعلامية، بما يحافظ على ثقة الجمهور ويمنع أي محتوى إعلاني قد يتضمن مخالفة للمعايير المهنية، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والرصد.

