الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بالتنسيق بين الأعلى للإعلام والبنك المركزي: تعديل إعلان أحد البنوك لمخالفته الضوابط الإعلامية

رئيسا الأعلى للإعلام
رئيسا الأعلى للإعلام والبنك المركزي، فيتو
18 حجم الخط

عدل إعلان لأحد البنوك، مخالف للضوابط الإعلامية والرياضية، على جميع صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك  بناءً على التواصل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، والبنك المركزي برئاسة حسن عبدالله، بشأن ما تم رصده من مخالفات في محتوى الإعلان.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري، وحرص الجانبين على ضمان التزام المؤسسات المصرفية بالضوابط والمعايير الإعلامية، بما يحافظ على ثقة الجمهور ويمنع أي محتوى إعلاني قد يتضمن مخالفة للمعايير المهنية، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والرصد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيسا الأعلى للإعلام البنك المركزي أخبار الأعلى للإعلام البنك المركزى
ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

كأس عاصمة مصر، ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام زد

أول تعليق من الدكتور صلاح فوزي عقب تعيينه بمجلس النواب

أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري.. سامح شكري وهشام بدوي وصلاح فوزي و14 سيدة الأبرز.. الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ضمن القائمة

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

بعد تعيينه بالنواب، المستشار عادل فهيم عزب من ساحات القضاء إلى تمثيل مصالح الشعب

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

المزيد
الجريدة الرسمية