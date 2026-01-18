الأحد 18 يناير 2026
ثقافة وفنون

منير مكرم يحتفل بخطوبة نجله يوسف (فيديو وصور)

منير مكرم يحتفل بزفاف
منير مكرم يحتفل بزفاف نجله يوسف
احتفل الفنان منير مكرم بخطوبة نجله يوسف، على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث أقيم حفل الخطوبة بإحدى القاعات الشهيرة بكورنيش النيل بالجيزة.

وجاء احتفال منير مكرم بخطوبة نجله بعد أيام قليلة من زفاف ابنته الذي أقيم الأسبوع الماضي

 

واحتفل الفنان منير مكرم بحفل زفاف ابنته بحضور عدد من الأصدقاء والأسرة، ولفيف من الفنانين على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.


حفل زفاف ابنة منير مكرم 

وشهد حفل الزفاف، لحظة مؤثرة بين منير مكرم وابنته حيث إنها بكت في أحضانه على أنغام أغنية بنت أبويا.

من جانب آخر تعرّض الفنان منير مكرم مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث خضع للرعاية الطبية اللازمة.

 

وكشف مكرم أن الوعكة جاءت نتيجة إصابته بـ نزلة شعبية حادة، نافيًا ما تردد عن إصابته بأزمة قلبية، وقال: "أنا بخير حاليًا لكن لسه تعبان وبالمستشفى.. وإن شاء الله خير، وبشكر كل الجمهور وكل اللي سأل عليا".

وقدم منير مكرم مجموعة من الأدوار اللافتة في الدراما والسينما، وشارك في أعمال معروفة عند الجمهور، منها مسلسلات مثل: اختفاء، كلبش، حكايات بنات، البرنس، إلى جانب مشاركته في عدد من الأفلام والأعمال المسرحية التي أكدت حضوره كممثل يعتمد عليه

 

وإلى جانب عمله ممثلًا، فهو يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية. 

 

 

 

يُذكر أن آخر أعمال الفنان منير مكرم كان مشاركته في مسلسل "الكوتش"، المكون من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.

منير مكرم الممثل منير مكرم حفل زفاف ابنة منير مكرم
