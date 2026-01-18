إثبات تعاطي 3 سائقين للنقل في حملة مرورية علي الطرق الزراعية بالجيزة

18 حجم الخط

تمكنت مباحث الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط ٢١٠ مخالفات مرورية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة الطرق.

وشملت أبرز المخالفات المضبوطة السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف في المواقف العشوائية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفة شروط التراخيص.

كما قامت خدمات المرور بفحص ١٥ سائقًا على الطرق الزراعية بجنوب الجيزة، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية ٣ حالة تعاطي مواد مخدرة من قائدي السيارات التقيل.

تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 136719 مخالفة مرورية متنوع في حملة

علي جانب آخر، كانت قد أسفرت جهود الادارة العامة للمرور خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 136719 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – مواقف عشوائية – استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص، وكما تم فحص 1597 سائقًا، وتبين تعاطى 85 حالة منهم للمواد المخدرة.

حملات على الطريق الدائرى الإقليمى

وفى سياق آخر، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائرى الإقليمى، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 723 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 120 سائقًا، تبين إيجابية 12 حالة لتعاطى المواد المخدرة، ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكما، والتحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى على مدار الساعة.

