الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القومي للترجمة يشارك بمعرض الكتاب 2026 بمؤلف "العون المتبادل.. أحد عوامل الارتقاء"

كتاب العون المتبادل
كتاب العون المتبادل أحد عوامل الارتقاء
18 حجم الخط

يقدّم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح واحدًا من أهم إصداراته الفكرية اللافتة، كتاب "العون المتبادل.. أحد عوامل الارتقاء" ترجمة أحمد زكي أحمد، وذلك في إطار مشاركته  في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها في الفترة من ٢١ يناير حتى ٣ فبراير ٢٠٢٦.

كتاب العون المتبادل.. أحد عوامل الارتقاء

يفتح كتاب “العون المتبادل.. أحد عوامل الارتقاء” أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا في تاريخ الفكر الإنساني:
هل يقوم العالم على الصراع وحده.. أم أن التعاون هو سرّ البقاء الحقيقي؟

يأتى هذا الكتاب بوصفه العمل الفكري الأبرز للفيلسوف الروسي والمفكر الأناركي بيتر كروبوتكين (1842–1922)، حيث يقدّم أطروحته العلمية الجريئة التي سعت إلى تصحيح الفهم الضيق لنظرية التطور، وبخاصة مفهوم "الصراع من أجل البقاء" الذي شاع على أيدي بعض دارسي داروين. لا يكتفي كروبوتكين بالمراجعة أو النقد، بل يذهب إلى قلب الفكرة ليقلبها رأسًا على عقب، مؤكدًا أن التعاون والعون المتبادل ليسا ظاهرتين هامشيتين، بل يمثلان المحرك الأعمق والأكثر فاعلية في عملية الارتقاء والنجاح عبر التاريخ الطبيعي والبشري.

وعلى امتداد صفحات الكتاب، يقدّم كروبوتكين عرضًا ثريًا ومكثفًا لشواهد وأدلة تدعم أطروحته، تبدأ من ملاحظاته الدقيقة للسلوكيات التعاونية المعقّدة بين أنواع الحيوانات المختلفة في الطبيعة، حيث يصبح التعاون وسيلة للبقاء لا تقل أهمية عن القوة، وتمرّ بتحليل أشكال التنظيم الاجتماعي التشاركي التي سادت المجتمعات البشرية عبر العصور، لتصل في النهاية إلى تطبيقات عملية في الحياة المعاصرة، مثل أنماط المشاركة المشاعية في أدوات الحصاد، واستئجار المراعي الجماعي، ومبادرات "العون" التطوعي في بناء المنازل والمدارس داخل القرى، بوصفها امتدادًا حيًا لفكرة التضامن الإنساني.

الصراع من أجل البقاء 

ولا يطرح كتاب "العون المتبادل" رؤية علمية فحسب، بل يقدّم موقفًا أخلاقيًا وفلسفيًا من العالم، يذكّرنا بأن التاريخ لم يُكتب فقط بأدوات الصراع، بل أيضًا بأيدي المتعاونين، وأن ما حفظ النوع الإنساني لم يكن الغلبة دائمًا، بل القدرة على المشاركة، والتكافل، وبناء المعنى معًا.

ولا يُقدَّم هذا الكتاب كإصدار جديد فحسب، بل كدعوة مفتوحة للتأمل: هل يمكن أن يكون العون المتبادل هو القانون الخفي الذي أنقذ العالم.. ولا يزال؟

المركز القومي للترجمة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026 معرض القاهرة للكتاب اصدارات المركز القومي للترجمة
