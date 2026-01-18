أحمد سعيد عبد الغني يحيي الذكرى السابعة لوفاة والده

18 حجم الخط

أحيا الفنان أحمد سعيد عبد الغني الذكرى السابعة لوفاة والده، ونشر أحمد سعيد عبد الغني صورة لوالده الراحل عبر صفحته على فيسبوك، وكتب قائلا: “الذكرى السابعة لوفاة والدي وحبيبي وصديقي”.

الفنان الراحل سعيد عبد الغني

وتوفى الفنان الراحل سعيد عبد الغني في مثل هذا اليوم من عام 2019، عن عمر ناهز الـ81 عاما، قضى منها أكثر من 45 عاما في مجال الفن، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

وبدأ الفنان الراحل مشواره الفنى على خشبة مسرح الطليعة، وشارك في مسرحيتى القرار وجبل مغناطيسى عام 1973، بينما كانت بداياته في السينما في العالم التالى سنة 1974 وكانت أمام ميرفت أمين وحسين فهمي في فيلم الفاتنة والصعلوك، ثم توالت أعماله الفنية المتنوعة في المسرح والتليفزيون والسينما.

وقدم الفنان سعيد عبد الغنى، العديد من الأعمال السينمائية وأبرزها حبيبى دائما، الكرنك، وإحنا بتوع الأتوبيس، وفي الدراما مسلسل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، و"الثعلب"، و"رد قلبى"، و"شمس الأنصارى"، و"أولاد الليل" وغيرها.

