بعد طرح البوستر الرسمي، كل ما تريد معرفته عن مسلسل "بالحرام"

18 حجم الخط

طرحت منصة شاهد البوستر الرسمي لمسلسل “بالحرام”، تمهيدًا لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، وهو عمل درامي اجتماعي إنساني يناقش قضايا متشابكة تتقاطع فيها السلطة مع المال والخطيئة والرغبة.

وظهر الأبطال على البوستر وهم يرتدون ملابس تنتمي إلى عصور من الماضي، وأَضاف الحساب الرسمي لمنصة شاهد على انستجرام مع البوستر هذا التعليق: “على خشبة المسرح كل شي بيبين تمثيل.. بس ورا الستارة في أخطر الأسرار.. انتظروا مسلسل بالحرام مع النجمة ماجي بو غصن خلال شهر رمضان 2026 فقط على MBCShahid”.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل بالحرام

يتناول مسلسل بالحرام قصصا إنسانية مستوحاة من الواقع، تجمع بين التشويق والواقعية، وتغوص في تفاصيل الحياة اليومية بما تحمله من مفاجآت وأسرار غير متوقعة.

مسلسل بالحرام من إخراج فيليب أسمر وتأليف فادي حسين وشادي كيوان، ويقود بطولة العمل عدد من أبرز نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم ماجي بو غصن، التي تجسد شخصية جود، وهي امرأة تواجه سلسلة من المواقف التي تختبر ضميرها ومشاعرها في مواجهة قسوة المجتمع.

بالإضافة إلى طوني عيسى، سارة أبي كنعان، إلسا زغيب، تقلا شمعون، باسم مغنية، إلى جانب نخبة أخرى من النجوم منهم عمار شلق، كارول عبود، طارق تميم، إيلي متري، سينتيا كرم، رندة كعدي، ميشال جبر، مجدي مشموشي، ناديا شربل، مايا أبو الحسن، وغيرهم.

وتم تصوير معظم مشاهد المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر عرض مسلسل بالحرام حصريًا خلال شهر رمضان 2026 عبر منصة MBC Shahid، ليكون أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم، خاصة مع رهانه على قصة إنسانية مشوقة ونجوم مميزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.