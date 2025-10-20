انضمام اللبناني باسم مغنية لمسلسل بالحرام في رمضان 2026

تعاقد الفنان اللبناني باسم مغنية على بطولة مسلسل بالحرام والذي من المفترض عرضه في رمضان 2026.

تفاصيل مسلسل بالحرام في رمضان 2026

مسلسل بالحرام، عمل اجتماعي لبناني يميل إلى الطابع الإنساني العميق، ويتناول جوانب خفية من العلاقات بين الناس حين تختلط المشاعر بالممنوع، والخير بالذنب، والحب بالحرام.

العمل من بطولة النجمة ماغي بو غصن، التي تعود من خلاله لتقدّم شخصية جديدة ومختلفة عن أدوارها السابقة إذ تجسد شخصية جود، وهي امرأة تواجه سلسلة من المواقف التي تختبر ضميرها ومشاعرها في مواجهة قسوة المجتمع والعمل تحت قيادة المخرج فيليب أسمر، وتم تصوير معظم المشاهد في بيروت عاصمة لبنان.

