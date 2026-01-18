الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل متخصصة حول تصميم البرامج البينية

ورشة تصميم البرامج
ورشة تصميم البرامج البينية بالأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، ورشة عمل متخصصة رفيعة المستوى حول تصميم البرامج البينية بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتطوير البرامج البينية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.

وشهدت حضورًا نوعيًا شارك فيه أعضاء لجنة قطاع الدراسات البينية، ونواب الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث ممثلين عن الأقاليم الجغرافية السبعة، وممثلين عن بعض الجامعات، وممثلي بعض الجامعات الخاصة.

أدار جلسات الورشة الدكتور عصام خميس، رئيس لجنة قطاع الدراسات البينية حيث قدمت الدكتورة هيلين عروضًا تقديمية تجربة عن جامعة ولاية نورث كارولاينا كنموذج تطبيقي ناجح لتفعيل البرامج البينية، بما في ذلك الفرق بين البرامج متعددة التخصصات (Multi-disciplinary)، البينية (Interdisciplinary)، والمتجاوزة. (Transdisciplinary)

تصميم برامج بينية عالية الجودة بالجامعات

ركزت الورشة على تصميم برامج بينية عالية الجودة وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل، مؤكدة أن عملية التصميم يجب أن تبدأ من تحديد احتياجات المجتمع وسوق العمل، ثم العودة إلى صياغة الأهداف التعليمية والمناهج واستكشاف المجالات الناشئة، تخطيط المناهج وطرق التدريس، وضع استراتيجيات التقييم وضمان الجودة، وضمان التوافق مع الموارد والأطر المؤسسية والهياكل الإدارية.

كما ركزت الورشة على أهمية دمج البحث العلمي في المناهج التعليمية، واعتماد أساليب تعليمية تطبيقية وتجريبية مثل التعلم القائم على المشاريع، والمناهج المتكاملة، والتدريب العملي، والتعاون مع شركاء خارجيين.

وقدمت العروض أمثلة تطبيقية مثل برنامج One Health وبرنامج تطوير العقارات في جامعة ولاية نورث كارولاينا، مشيرة إلى ضرورة ضمان التوافق مع المعايير الوطنية للجامعات، والتوسع في المجالات الناشئة، وتطبيق نظم تقييم دورية لدعم الابتكار والاستدامة.

