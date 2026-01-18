منهم ليلى علوي، تعرف على أعضاء اللجنة الفنية للمهرجان القومي للسينما في دورته الـ 25

18 حجم الخط

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان القومي للسينما في دورته الـ 25 -اليوبيل الفضي- للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة.

وأعلن المنتج هشام سليمان رئيس مهرجان القومي للسينما في دورته ال 25 عن تشكيل لجنة فنية وأعضائها كالاتي: الفنانة ليلي علوي، الصحفية آمال عثمان، والصحفية نيفين الزهوري، والسيناريست مريم نعوم، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد فناني العرب.

وكما كشف المنظمين للدورة الخامسة والعشرين من مهرجان القومي للمسرح عن اللجنة العليا الثلاثية وتتكون من رئيس صندوق التنمية الثقافية وهو المعماري حمدي السطوحي والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما على أن يكون المنتج هشام سليمان رئيس المهرجان لهذا العام.

ويعقد المؤتمر للإعلان عن تفاصيل عودة المهرجان بعد توقف دام ثلاث سنوات، إلى جانب الكشف عن رئيس المهرجان، وتشكيل اللجنة العليا وباقي اللجان المنظمة، في إطار السعي إلى إعادة ترسيخ مكانة المهرجان القومي للسينما بوصفه مهرجانًا وطنيًا جامعًا لكافة السينمائيين في مصر.

ويُعد المهرجان القومي للسينما المصرية أحد أعرق المهرجانات السينمائية في مصر، حيث لعب منذ انطلاقه دورًا محوريًا في دعم السينما المصرية، والاحتفاء بصُنّاعها، وإبراز التجارب السينمائية المتميزة، بما يجعله منصة أساسية لتكريم الإبداع السينمائي الوطني.

ويُعقد المؤتمر الصحفي بمقر سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، ومن الجدير بالذكر أن آخر دورات المهرجان عُقدت في مايو عام 2022.

