11 محترفا، قائمة منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

كرة اليد، أعلن الاتحاد التونسي لكرة اليد، قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري برواندا.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من:

حراسة المرمى

ياسين بالقايد (تريمبلي الفرنسي)

فرج بن تقية (بي أم هويسكا الإسباني)

مهدي الحرباوي (دانكارك الفرنسي)

صانع ألعاب

بلال العبدلي (الترجي الرياضي)

علاء مصطفى (النادي الإفريقي)

ريان زرياط (القادسية الكويتي)

لاعب دائرة

إسلام الجبالي (الترجي الرياضي)

فارس الغول (كان الفرنسي)

عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)

الظهير الأيمن

وائل الشطي (يو اس إيفري الفرنسي)

ياسين بن سالم (كان الفرنسي)

أنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)

الظهير الأيسر

محمد رضا فراد (كاظمة الكويتي)

رامي الفقيه (الوكرة القطري)

قصي بن فرج (شارتر الفرنسي)

محمد عزيز العايدي (النادي الإفريقي)

الجناح الأيمن

مهيب قلال (النادي الإفريقي)

الجناح الأيسر

غسان التومي (الترجي الرياضي)

