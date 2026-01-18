الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تقارير: انفصال كاتي بيري ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو

كاتي بيري وجاستن
كاتي بيري وجاستن ترودو، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن كاتي بيري انفصلت عن رئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو، بعد علاقة استمرت عدة شهور قليلة.

واستندت التقارير الصحفية، عن عدم ظهور كاتي وجاستن، مؤخرا سويا، خاصة أن الثنائي كان دائم الظهور معا، منذ إعلان علاقتهم العاطفية، بالإضافة لنشر عدة صور علي موقع التواصل “انستجرام”.

فيما لم يعلق الثنائي علي التقارير التي تفيد بانفصالهما سواء بالنفي أو التأكيد.

لأول مرة كاتي بيري تنشر صورها مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو

ونشرت لأول مرة المغنية كاتي بيري، صورا رسمية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

ونشرت كاتي صورتين، مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الأولى، ظهرت فيها وهي تأكل الشيكولاتة بجانبه، أما الصورة الثانية فظهر الثنائي وهما يحتضنان بعضهما البعض.

Image

وأعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، عن علاقتها العاطفية برئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو، بشكل رسمي بعد شهور من الشائعات والتكهنات.

Image

واختارت بيري الإعلان عن علاقتهما العاطفية هي وجاستن، في التوقيت الذي يناسبها، حيث خرج الثنائي مؤخرا في موعد غرامي في العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بعيد ميلاد كاتي الخامس والأربعين.

​جاستن ترودو جاستن ترودو وكاتي بيري علاقة جاستن ترودو ألبوم كاتي بيري

الجريدة الرسمية