فوز ماجد الكدواني بجائزة الممثل المفضل بـ Joy Awards

حصد الفنان ماجد الكدواني جائزة الممثل المفضل عن فئة السينما في حفل جوائز Joy Awards لعام 2026.

وأكد الكدواني في بداية كلمته أثناء استلام الجائزة على استحقاق منافسه النجم أحمد مالك لهذه الجائزة وأكثر.

وأضاف: “معايا شركاء في هذه الجائزة كل صناع العمل برغم أنه يبان بسيط إلا أنه بذل فيه جهد كبير”.

وتابع الكدواني: “بحس بمهابة كبيرة في أي مهرجان في أي مكان، وذلك لأي بكون بمثل بلدي في أي مكان بروحه، فخر عظيم إني بمثل مصر في جووي أووردز”.

وأكد: “الفن مهنة مقدسة لأننا ندخل ملايين البيوت وهنتحاسب على كل بني آدم على ما نقدمه من فن ومدى تأثيرنا فنحن يشاهدنا أطفال وشباب وشيوخ”.

حفل Joy awards

وشارك عدد كبير من النجوم المصريين على السجادة البنفسجية لـ حفل جوائز جووي أووردز لعام 2026 بالرياض.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على الحضور لحفل Joy awards هذا العام: أمينة خليل، حسن الرداد، حمادة هلال، منة شلبي برفقة زوجها، محمد ورامي إمام، أحمد مالك، آية سماحة، هاني رمزي وزوجته، حنان مطاوع وزوجها، دنيا سمير غانم، صفية العمري، ولبلبة.

كما حضر كل من بشرى، غادة عبد الرازق، مي عمر ومحمد سامي، عمرو مصطفى، باسم يوسف، فيفي عبده وابنتها، ماجد المصري وزوجته، وأكرم حسني، نادية الجندي، أشرف عبد الباقي وابنته زينة، عمرو أديب، محمد إمام، هيثم شاكر، إنجي علاء، وهنا الزاهد وغيرهم العديد من النجوم.

كما شهدت السجادة البنفسجية حضور عدد كبير من النجوم العالميين، وكان على رأسهم: الممثلة البريطانية بوبي ميلي براون والممثلان الكوريان لي بيونغ هون ولي جون جي والممثلة التركية توبا، والممثل الأمريكي أوسكار ايزاك والمغنية العالمية كيتي بيري وغيرهم العديد من الأسماء اللامعة.

