السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلال ساعات، محاكمة 62 متهما في خلية التجمع الإرهابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، محاكمة 62 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية التجمع.
 

محاكمة 62 متهما في خلية التجمع الإرهابية

وجاء في أمر الإحالة، أنه انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة إرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.


مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محاكمة 62 متهما في خلية التجمع الإرهابية خلية التجمع الإرهابية خلية التجمع محاكمة 62 متهما في خلية التجمع التجمع جماعة الإخوان الارهابية

مواد متعلقة

بسبب لهو الأطفال، القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في التجمع

إحالة عاطل متهم باقتحام شقة سكنية والتحرش بساكنيها في التجمع للمحاكمة
ads

الأكثر قراءة

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

انخفاض السلفات 2318 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت فى محافظات مصر

سيتم التعامل معه فورا، تحذير عاجل من "تعليم القاهرة" للطلاب والمعلمين بامتحانات الإعدادية

بنسبة 2%، عودة "طفيفة" للإنترنت في إيران بعد 200 ساعة انقطاع

منتخب مصر يواجه نيجيريا اليوم لحسم برونزية أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية