حريق ضخم يلتهم حي جانجنام الراقي في جنوب العاصمة الكورية الجنوبية (فيديو)

نشب حريق كبير، فجر اليوم الجمعة، في حي فقير يقع ضمن منطقة جانجنام الراقية جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سول، ما استدعى تدخلًا واسعًا من فرق الإطفاء دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

وقال مسؤول في مقر مكافحة الحرائق والكوارث في سول إن نحو 300 رجل إطفاء شاركوا في جهود السيطرة على الحريق، مدعومين بـ85 سيارة إطفاء، موضحًا أنه تم إجلاء 47 شخصًا من سكان قرية جوريونج، التي يقطنها نحو 110 أشخاص.

Seoul fire officials are working to contain a large fire that broke out early Friday at the Guryong Village in Gangnam-gu, southern Seoul, forcing the evacuation of 25 households.https://t.co/Ufu9dhFQYD pic.twitter.com/qPDgel6ZNI January 16, 2026

وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية، اندلع الحريق قرابة الساعة 5:10 صباحًا بالتوقيت المحلي، قبل أن ترفع السلطات مستوى التأهب إلى ثاني أعلى درجة، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى جبل قريب من المنطقة.

#SouthKorea A major #fire broke out early morning on Friday in a deprived area of the upmarket #Gangnam district of southern #Seoul. No casualties have been reported, but 47 residents of Guryong Village were evacuated, authorities have said. pic.twitter.com/BT1BtwDvbk — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) January 16, 2026

وروت إحدى السكان، كيم أوك إيم، 69 عامًا، التي تعيش في القرية منذ نحو ثلاثة عقود، أنها استيقظت على اتصال من أحد الجيران يحذرها من اندلاع الحريق، وقالت: “خرجت مسرعة ورأيت ألسنة اللهب تنتشر بالفعل”، مضيفة أنها تخشى أن تلتهم النيران ما تبقى من منازل الحي، بعدما تضررت المنطقة سابقًا جراء السيول.

وأشارت السلطات إلى تعذر استخدام طائرات الهليكوبتر للمساعدة في الإطفاء، بسبب الضباب وكثافة الغبار الناعم في سماء المدينة.

Hundreds of South Korean firefighters battle a major fire on Friday (16 January) in a deprived area of the upmarket Gangnam district of southern Seoul, a fire official said.



No casualties had been reported, but 47 residents of Guryong Village were evacuated, an official at the… pic.twitter.com/nFaW6rieNH — The Independent (@Independent) January 16, 2026



وتُعد قرية جوريونج جيبًا من المساكن المتهالكة داخل جانجنام، إحدى أرقى مناطق سول في كوريا الجنوبية، وغالبًا ما توصف بأنها أكبر حي عشوائي متبقٍ في العاصمة.

ونشأت القرية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما استقرت فيها أسر نزحت بسبب مشروعات عامة كبرى، من بينها مشروعات مرتبطة بالألعاب الآسيوية وأولمبياد سول.

ورغم انتقال معظم السكان تمهيدًا لإعادة تطوير المنطقة إلى مجمعات سكنية حديثة، لا تزال بعض الأسر تقيم في الحي.

