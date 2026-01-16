الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

حريق ضخم يلتهم حي جانجنام الراقي في جنوب العاصمة الكورية الجنوبية (فيديو)

حريق في جانجنام الراقية
حريق في جانجنام الراقية في كوريا الجنوبية
نشب حريق كبير، فجر اليوم الجمعة، في حي فقير يقع ضمن منطقة جانجنام الراقية جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سول، ما استدعى تدخلًا واسعًا من فرق الإطفاء دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

وقال مسؤول في مقر مكافحة الحرائق والكوارث في سول إن نحو 300 رجل إطفاء شاركوا في جهود السيطرة على الحريق، مدعومين بـ85 سيارة إطفاء، موضحًا أنه تم إجلاء 47 شخصًا من سكان قرية جوريونج، التي يقطنها نحو 110 أشخاص.

وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية، اندلع الحريق قرابة الساعة 5:10 صباحًا بالتوقيت المحلي، قبل أن ترفع السلطات مستوى التأهب إلى ثاني أعلى درجة، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى جبل قريب من المنطقة.

وروت إحدى السكان، كيم أوك إيم، 69 عامًا، التي تعيش في القرية منذ نحو ثلاثة عقود، أنها استيقظت على اتصال من أحد الجيران يحذرها من اندلاع الحريق، وقالت: “خرجت مسرعة ورأيت ألسنة اللهب تنتشر بالفعل”، مضيفة أنها تخشى أن تلتهم النيران ما تبقى من منازل الحي، بعدما تضررت المنطقة سابقًا جراء السيول.

وأشارت السلطات إلى تعذر استخدام طائرات الهليكوبتر للمساعدة في الإطفاء، بسبب الضباب وكثافة الغبار الناعم في سماء المدينة. 


وتُعد قرية جوريونج جيبًا من المساكن المتهالكة داخل جانجنام، إحدى أرقى مناطق سول في كوريا الجنوبية، وغالبًا ما توصف بأنها أكبر حي عشوائي متبقٍ في العاصمة.

ونشأت القرية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما استقرت فيها أسر نزحت بسبب مشروعات عامة كبرى، من بينها مشروعات مرتبطة بالألعاب الآسيوية وأولمبياد سول.

ورغم انتقال معظم السكان تمهيدًا لإعادة تطوير المنطقة إلى مجمعات سكنية حديثة، لا تزال بعض الأسر تقيم في الحي.

حريق كبير منطقة جانجنام الراقية العاصمة الكورية الجنوبية سول مكافحة الحرائق والكوارث في سول
