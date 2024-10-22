عين إيران فى أمريكا، معلومات عن الجاسوسة المتورطة فى تسريب خطة الضربة الإسرائيلية

أظهرت تحقيقات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تورط موظفة تدعى آريان طبطبائي، فى عملية تسريب وثائق الضربة الإسرائيلية المحتملة ضد إيران.

تورط موظفة البنتاجون آريان طبطبائي فى تسريب الخطة الإسرائيلية

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن "التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في الولايات المتحدة، حول تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، أشار إلى ضلوع موظفة كبيرة في البنتاجون تدعى آريان طبطبائي Ariane Tabatabai ".

آريان طبطبائي، فيتو

وقال المسؤول العكسري الأمريكى لشبكة "سكاي نيوز" إن "الموظفة آريان طبطبائي المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، هى أمريكية من أصول إيرانية".

البنتاجون يكشف تورط آريان طبطبائي فى تسريب وثائق الضربة الإسرائيلية

ووفق المسؤول فى البنتاجون الأمريكى، أنه "تم إبلاغ لجان الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونجرس بهذا الشأن، وأن المشتبه بها تمتلك تصريحا سريا عالي المرتبة، يمنحها حق الاطلاع على معلومات سرية للغاية".

جدير بالذكر أن آريان طبطبائي، المشتبه بها فى تسريب وثائق الخطة الإسرائيلية العسكرية لضرب إيران، والتي لم تتم إدانتها حتى الآن، تعمل مديرة مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية.

وثيقة الضربة الإسرائيلية، فيتو

وكان أعضاء في الكونجرس الأمريكي، ربطوا اسم المشتبه بها آريان طبطبائي، في التحقيقات التي طالت الموفد الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، وهو المسؤول الذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بتصرفه بمعلومات سرية دون أخذ إذن مسبق وقيامه باتصالات سرية مع شخصيات إيرانية.

معلومات عن آريان طباطبائي المتورطة فى تسريب وثائق الضربة

يشار إلى أن آريان طباطبائي زميلة أولى سابقة في برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد.

وكانت تعمل مديرة للمناهج وأستاذة مساعدة زائرة لدراسات الأمن في كلية إدموند أ. والش للخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون.

طباطبائي أيضًا زميلة باحثة في برنامج الأمن الدولي في مركز بيلفر ومستشارة مدنية دولية لحلف شمال الأطلسي؛ وكاتبة عمود في نشرة العلماء الذريين؛ وزميلة في برنامج ترومان للأمن القومي.

في السابق، كانت زميلة أولى في برنامج منع الانتشار في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية؛ وزميلة في برنامج الأمن الدولي ومشروع مركز بيلفر في إدارة الذرة في الفترة 2014-2015؛ وزميلة في برنامج ستانتون للأمن النووي في الفترة 2013-2014. كما كانت باحثة غير مقيمة في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في معهد مونتيري.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.