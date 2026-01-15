باولو: الزمالك ظهر بروح عالية أمام المصري..وهذا المركز المفضل لـ "بانزا"

18 حجم الخط

أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض ظهروا بروح عالية اليوم أمام المصري البورسعيدي بعد الفوز بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطوبة كأس عاصمة مصر.

وقال باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد عواد حارس مرمى كبير وظهر بشكل مميز للغاية والمنافسة بين الثلاث حراس ستكون في مصلحة نادي الزمالك، والناشئين ظهروا بشكل جيد في لقاء اليوم وهم مستقبل النادي".

وأضاف: "شيكو بانزا يحتاج للانسجام مع زملائه وقادر على صناعة الفارق مع الزمالك ومستواه يرتفع خاصة بعد المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا ومركز الجناح هو الأفضل له للاستفادة من قدراته".

وفاز فريق الزمالك، على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة اليوم كانت بروفة أخيرة قبل مواجهة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 25 يناير الجاري.

مباراة الزمالك والمصري

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا للضائع من المباراة.



بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس من المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 7 نقاط وكان قد ودع البطولة من قبل، بينما المصري البورسعيدي يتربع على قمة المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 11 نقطة.

