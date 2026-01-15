خبير اقتصادي: قفزات تاريخية لأسعار الذهب لهذا السبب

18 حجم الخط

سعر جرام الذهب، أكد إسلام أحمد، الخبير الاقتصادي، أن الذهب والفضة يواصلان تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها التصعيد الأمريكي الإيراني، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين السياسي تدفع المستثمرين بقوة نحو الأصول الآمنة.

التوترات الجيوسياسية والتصعيد الأمريكي الإيراني يدفعان الذهب لمستويات تاريخية

وقال أحمد، خلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، إن أي تصعيد عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وإيران قد يدفع أسعار الذهب إلى نطاق يتراوح بين 5000 و5700 دولار للأوقية، موضحًا أن الذهب تاريخيًا يُعد الملاذ الآمن الأول في أوقات الحروب والأزمات الكبرى، خاصة مع تراجع الثقة في الأسواق التقليدية.

وأضاف أن المخاوف المرتبطة باتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، تعزز من توجه البنوك المركزية والمستثمرين الكبار نحو زيادة حيازاتهم من الذهب.

الفضة مرشحة لقفزات غير مسبوقة مدفوعة بالطلب الصناعي والمضاربة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفضة لا تقل أهمية عن الذهب في المرحلة الحالية، متوقعًا أن تتجاوز أسعارها 150 دولارًا للأوقية في حال استمرار التوترات، مشيرًا إلى أن الفضة تستفيد من عاملين رئيسيين، هما الطلب الصناعي القوي، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إلى جانب المضاربات الاستثمارية في أوقات الاضطرابات.

العملات الرقمية بين الملاذ البديل والمخاطر العالية

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، أكد أحمد أن البيتكوين لا يزال أصلًا عالي المخاطر، رغم لجوء بعض المستثمرين إليه كملاذ بديل، مشددًا على أن تقلبات سوق العملات المشفرة ستظل مرتبطة بتطورات السياسة العالمية وبيانات التضخم الأمريكية.

عدم اليقين يفرض تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية

واختتم أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن المعادن الثمينة والأصول البديلة تشهد طلبًا متزايدًا حاليًا، في ظل استمرار حالة الغموض السياسي والاقتصادي، لافتًا إلى أن الأسواق ستبقى شديدة التقلب إلى أن تتضح ملامح المشهد الجيوسياسي وتنتهي احتمالات التصعيد العسكري المحتمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.