الاحتلال يصدر قرارا بحظر دخول وزير شئون القدس للضفة لمدة 6 أشهر

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، وزير شئون القدس أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور.

استدعائه وزير شؤون القدس للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة

وقالت الوزارة في بيان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: إن سلطات الاحتلال سلمت الوزير قرارا بمنعه من دخول الضفة، وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة.

وأمهلت سلطات الاحتلال الوزير 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار، الذي يأتي في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف القيادات المقدسية والمسئولين الفلسطينيين في المدينة.

محاولات الاحتلال تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس

ويُعد هذا الإجراء تصعيدًا جديدًا ضمن محاولات الاحتلال تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس والحد من نشاطها في دعم صمود المواطنين ومتابعة قضاياهم.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعت وزير شئون القدس أشرف الأعور للتحقيق

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت مطلع العام الماضي قرارا بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور.

جدير بالذكر أن محافظة القدس أعلنت صباح اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعت وزير شئون القدس أشرف الأعور للتحقيق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاستدعاء أو مدته.

التضييق المتواصل على المسئولين والمؤسسات العاملة في مدينة القدس

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التضييق المتواصل على المسئولين والمؤسسات العاملة في مدينة القدس، ومحاولات عرقلة الجهود الرسمية المرتبطة بالمدينة وسكانها.

