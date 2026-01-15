الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يصدر قرارا بحظر دخول وزير شئون القدس للضفة لمدة 6 أشهر

وزير شؤون القدس أشرف
وزير شؤون القدس أشرف الأعور، فيتو
18 حجم الخط

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، وزير شئون القدس أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور.

استدعائه وزير شؤون القدس للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة

وقالت الوزارة في بيان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: إن سلطات الاحتلال سلمت الوزير قرارا بمنعه من دخول الضفة، وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة.

وأمهلت سلطات الاحتلال الوزير 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار، الذي يأتي في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف القيادات المقدسية والمسئولين الفلسطينيين في المدينة.

محاولات الاحتلال تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس

ويُعد هذا الإجراء تصعيدًا جديدًا ضمن محاولات الاحتلال تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس والحد من نشاطها في دعم صمود المواطنين ومتابعة قضاياهم.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعت وزير شئون القدس أشرف الأعور للتحقيق

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت مطلع العام الماضي قرارا بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور.

جدير بالذكر أن محافظة القدس أعلنت صباح اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعت وزير شئون القدس أشرف الأعور للتحقيق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاستدعاء أو مدته.

التضييق المتواصل على المسئولين والمؤسسات العاملة في مدينة القدس

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التضييق المتواصل على المسئولين والمؤسسات العاملة في مدينة القدس، ومحاولات عرقلة الجهود الرسمية المرتبطة بالمدينة وسكانها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلطات الاحتلال الاسرائيلي وزير شؤون القدس الضفة الغربية

مواد متعلقة

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستدعي وزير شئون القدس للتحقيق

الجامعة العربية تدين اقتحام المسجد الأقصى ومركز القدس الصحي التابع للأونروا

وزارة شئون القدس: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

محافظة القدس: سلطات الاحتلال تبدأ خطوات قطع الكهرباء والمياه عن مباني الأونروا

غدر الصحاب، الأرجنتين ترجئ نقل سفارتها إلى القدس بسبب طمع إسرائيل في نفط جزر فوكلاند
ads

الأكثر قراءة

التأمين الصحي يجري فحصا طبيا شاملا لأبناء مؤسسة تربية البنين بفارسكور (صور)

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

الموعد والتذاكر والحجز، كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

تفاصيل الأقساط التأمينية الجديدة للأطباء والصيادلة والمنشآت ضد الأخطاء الطبية

فوائد الثوم في محاربة السرطان والوقاية منه

وزير قطاع الأعمال: إيرادات القابضة المعدنية تتجاوز 28 مليار جنيه خلال 5 أشهر

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية