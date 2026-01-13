الثلاثاء 13 يناير 2026
أخبار مصر

بقرار من وزيرة التضامن، استمرار إيقاف منح التراخيص لـ دور الأيتام لمدة عام

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن
أصدرت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء " دور الأيتام"، وذلك لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر 2025.

وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول من  الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة.

وسلمت وزارة التضامن الاجتماعي  613 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى تاريخه، ليبلغ بذلك إجمالي  عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12275 طفلا وطفلة، وبلغ عدد الأسر البديلة 12016 أسرة بديلة كافلة.

ويبلغ عدد  دور الرعاية الاجتماعية 462 دارًا، ويقيم بها ما يقرب من 8600 طفل وطفلة، حيث تعمل الوزارة على تعزيز دمج الأبناء داخل المجتمع وتوسيع فرصهم في التفاعل والتعلم خارج الإطار المؤسسي.

الجريدة الرسمية