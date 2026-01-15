فريق طبي بالمحلة العام ينقذ حياة مواطن بعد تعرضه لهجوم من حمار

الخميس 15 يناير 2026
شهد مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، نجاح فريق طبي في إجراء تدخل جراحي عاجل لمواطن تعرض لإصابة بالغة إثر هجوم الحمار الخاص به، ما أسفر عن إصابته في منطقة حساسة من جسده وتم إنقاذه ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

رئيس مياه الغربية يشدد على تعظيم الإيرادات وحسن معاملة المواطنين

محافظ الغربية: أعمال الموجة الـ28 تنفذ بكل حزم ودقة وتأكيد حاسم على فرض سيادة القانون

واستقبل قسم الطوارئ بـ مستشفى المحلة المريض وهو يعاني من نزيف حاد نتيجة الإصابة، حيث جرى التعامل مع الحالة على الفور تحت إشراف الدكتور وائل رفعت رئيس قسم الطوارئ، وتم إخطار الدكتور محمد عبد السميع مدير مستشفى المحلة العام الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

كما تم إخطار الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية وعلى الفور جرى نقل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي العاجل.

ونجح الدكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام بمشاركة الفريق الطبي المعاون في إجراء العملية الجراحية اللازمة بعد تقييم دقيق لحجم وخطورة الإصابة حيث تم التعامل مع الحالة باحترافية وإنقاذ المريض.

وفي إطار الإجراءات الوقائية تم إعطاء المصاب مصل عضة الحيوان مع وضعه تحت المتابعة الطبية الدقيقة داخل المستشفى للاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

وأكدت إدارة مستشفى المحلة العام استقرار الحالة الصحية للمريض عقب التدخل الجراحي واستمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة له حتى تمام التعافي.

الجريدة الرسمية