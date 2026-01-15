الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تتصدر امتحانات طلاب الماجستير بجامعة العاصمة

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فيتو
18 حجم الخط

تضمنت امتحانات طلاب الماجستير بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة العاصمة "حلوان سابقا"، أبرز أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث تضمن السؤال الأول هل يهتم الصندوق بتوعية الأطفال من مخاطر التدخين والإدمان؟

كما تطرقت الأسئلة الى أنشطة بيوت التطوع التابعة للصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية، فضلًا عن عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والتي توفر كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانًا ووفقا للمعايير الدولية من خلال الاتصال برقم الخط الساخن "16023".

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة الإدمان ينفذ مبادرة "رحلة عزيمة" لحماية الأطفال بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من التدخين والمخدرات في إطار البرنامج الدولي CHAMPS الذي يتبنى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أعلنت تنفيذه،وتستهدف "رحلة عزيمة" توعية أطفال المناطق الريفية في الفئة العمرية من "8 إلى 12 عاما" بمخاطر المخدرات داخل 1280 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال عام 2026 بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة "حياة كريمة " وأن منهجية التنفيذ تعتمد على "ورش حكي ومناقشات تفاعلية وتعلم نشط".

وتضمنت أسئلة امتحانات طلاب الماجستير للمستويين الثاني والثالث للعامين 2025 و2026 أيضًا تناول أنشطة الصندوق،لا سيما في ظل حرصه على توفير برامج تدريبية ومعسكرات متخصصة لإعداد كوادر وقيادات تطوعية من طلاب وخريجي الجامعات، وحملة درجتي الماجستير والدكتوراه، للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق لرفع وعي الفئات المختلفة بأضرار التعاطي ومخاطر الإدمان، وذلك في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وتضمنت الأسئلة أهمية برامج الحماية من المخدرات التي ينفذها الصندوق في توعية أسر المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" واختيار منطقة الأسمرات نموذجًا لهذه المناطق، حيث ينفذ الصندوق أنشطة تستهدف رفع الوعي بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" حيث تعتمد هذه التدخلات على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر في هذه المناطق، بجانب تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية وورش حكى للأطفال لرفع وعيهم بخطورة التدخين، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

كما تضمنت الأسئلة مطالبةَ الطالب بشرح جوانب الاستفادة من التدريب العملي في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبيوت التطوع التابعة للصندوق بالجامعات المصرية، حيث يحرص الصندوق على توفير تدريب نوعي يهدف إلى تمكين الطلاب المتطوعين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول قضيتي التعاطي والإدمان بين أقرانهم، بما يسهم في الوقاية الفعّالة للشباب من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستراتيجية القومية المخدرات والجريمة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة مخاطر المخدرات مخاطر التدخين مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

مواد متعلقة

صندوق مكافحة الإدمان يواصل تنفيذ البرامج التوعوية خلال 2025.. تنفيذ أنشطة في 8000 مدرسة و51 جامعة و1113 مركز شباب للتحذير من تعاطي المخدرات

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق برنامج الوقاية من المخدرات داخل جامعة الإسكندرية

نبيلة مكرم عبيد: صندوق مكافحة الإدمان ينشر ثقافة التوعية والعلاج

صندوق مكافحة الإدمان يستعرض جهوده لمواجهة مشكلة المخدرات
ads

الأكثر قراءة

بعد ولادة متعسرة في أطول انتخابات بمصر.. ملفات تشريعية مهمة في انتظار مجلس النواب 2026.. أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية يعلنون بدء دراسة أجندة القوانين

بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، ساويرس يعلق على أداء إمام عاشور في المباراة

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

هبوط طائرة تركية اضطراريا في برشلونة بعد تهديد بقنبلة على متنها

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ميدتيرم

جمال عبد الناصر، 108 أعوام على ميلاد زعيم مصر الحديثة ورمز الوحدة العربية

طلائع قوات من دول الناتو تصل إلى جرينلاند

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية