تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الفنان محمود بشير تعرض لأزمة صحية خلال الساعات الماضية وتم نقله على الفور للمستشفى.

الحالة الصحية للفنان محمود بشير

وأوضح نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه بعد فحص الأطباء لحالة الفنان محمود بشير تم نقله لغرفة العناية المركزة.. وذلك لتلقي جلسات اوكسجين تساعده علي التنفس".

وأضاف أشرف زكي أن الفنان محمود بشير حاليا تحت الملاحظة الطبية بشكل مستمر.

الفنان محمود بشير

وكانت آخر الأعمال الفنية لمحمود بشير، مشاركته في مسلسل في يوم وليلة، الذي عُرض عام 2021.

وتناول المسلسل حياة خالد التي تتدهور وتزداد صعوبة بعد تعثرات في عمله ومرض والده وإجرائه جراحة بالقلب، وذلك بالتزامن مع رؤيته لكابوس يراوده بأنه سيتورط في حادث سيقلب حياته رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة مسلسل “في يوم وليلة” مجموعة من الفنانين منهم أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، صلاح عبد الله، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

