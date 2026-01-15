الخميس 15 يناير 2026
رياضة

19 لاعبا في القائمة النهائية لمنتخب اليد استعدادا لأمم أفريقيا برواندا

منتخب اليد
كرة اليد، أعلن الإسباني باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال، القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في رواندا، حيث تضم القائمة 19 لاعبًا.

وجاءت اختيارات باسكوال بعد فترة من المتابعة والتجهيز، في إطار سعي الجهاز الفني للمنافسة بقوة على اللقب القاري وحجز بطاقة التأهل للبطولات العالمية المقبلة.

قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

حراسة المرمى:
• محمد علي
• محمد عصام الطيار
• عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:
• أكرم يسري
• محمد أوكا

الجناح الأيسر:
• أحمد هشام سيسا
• محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:
• يحيى خالد
• مهاب سعيد

الظهير الأيسر:
• علي زين
• أحمد هشام دودو
• نبيل شريف
• هشام صلاح

الدائرة:
• إبراهيم المصري
• أحمد عادل
• ياسر سيف
• محمد عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:
• يحيى الدرع
• سيف الدرع

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة وسط طموحات كبيرة بمواصلة الهيمنة القارية، في ظل امتلاك الفراعنة مزيجًا من الخبرات والعناصر الشابة، تحت قيادة فنية إسبانية تسعى لفرض بصمتها على أداء المنتخب.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثالث خلال مشاركته في بطولة إسبانيا الدولية، بعد الفوز على سلوفاكيا في المباراة الختامية.

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في البطولة، بدأت بالتعادل أمام البرتغال، ثم الفوز على منتخبي إيران وسلوفاكيا.

