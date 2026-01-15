شاهد، ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت المغرب بطاقة العبور إلى نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

الأمم الأفريقية، خطف منتخب المغرب، تذكرة الصعود لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما فاز على نظيره النيجيري، مساء الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط، في نصف نهائي البطولة.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بركلات الترجيح 2/4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

جاء الشوط متوسط المستوى لكن كانت السيطرة النسبية للـمنتخب المغربي، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى المنتخب النيجيري، باستثناء محاولات من إبراهيم دياز.



وفي الشوط الثاني تراجع المنتخب النيجيري للدفاع، ولم تكن هناك خطورة إلا من بعض المحاولات القليلة من عبد الصمد الزلزولي ودياز، ولكن تألق الحارس النيجيري.

📹🇲🇦🥅 شاهد ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى النهائي #كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_المغرب pic.twitter.com/8xmBAxIKIO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2026

واستمرت النتيجة على حالها الأشواط الإضافية، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب.

وبهذا الفوز يواجه منتخب المغرب نظيره السنغال في المباراة النهائية مساء الأحد المقبل، حيث تأهل أسود التيرانجا بالفوز على مصر بهدف نظيف.

