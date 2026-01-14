في الظهور الأول له، أربيلو يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألباستي بكأس ملك إسبانيا

18 حجم الخط

كأس ملك إسبانيا، أعلن اربيلو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ألباسيتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا، في أول مباراة للمدرب بعد قرار إقالة تشابي ألونسو وخسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-2.

تشكيل ريال مدريد أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

وكان نادي ريال مدريد أعلن إقالة تشابي ألونسو من منصب المدير الفني، مساء الإثنين، بشكل مفاجئ، وعين ألفارو أربيلوا بديلًا له.

وستكون هذه المباراة الأولى التي يخوضها الفريق الأول لريال مدريد تحت قيادة أربيلوا، وكانت آخر مواجهة خاضها الفريق بقيادة تشابي ألونسو هي الكلاسيكو أمام برشلونة بالسعودية في نهائي السوبر.

موعد مباراة ريال مدريد وألباسيتي

تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

أرقام تشابي ألونسو في رحلته مع ريال مدريد

لفتت شبكة “B/R Football” إلى أن ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق الملكي في يونيو 2025 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، قاد الميرنجي في 34 مباراة رسمية فقط عبر مختلف المسابقات.

وأوضحت أن تشابي ألونسو حقق خلال تلك الفترة 24 فوزًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، بنسبة انتصارات بلغت نحو 70.6%، وهي من بين الأعلى في تاريخ مدربي الملكي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية نسبيًا، شهدت فترة ألونسو تقلبات واضحة في الأداء؛ إذ يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يتواجد في المركز السابع بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كما خسر الفريق مباراة واحدة وفاز في أخرى في مباراتي الكلاسيكو هذا الموسم، وودع بطولة كأس العالم للأندية من نصف النهائي بخسارة أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يخسر نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-2 الأحد الماضي، وهي الخسارة التي سبقت الإعلان الرسمي برحيله بيوم واحد.

تشابي ألونسو أحدث مدرب يغادر ريال مدريد بعد أقل من 50 مباراة رسمية

وبهذا الرحيل، أكدت الشبكة أن تشابي ألونسو أصبح أحدث مدرب لفريق ريال مدريد في القرن الحالي يغادر منصبه بعد أقل من 50 مباراة رسمية، في مؤشر على الضغط الكبير الذي يعيشه النادي الملكي على مدربيه.

وتضم قائمة ريال مدريد السلبية (تدريب الفريق أقل من 50 مباراة) عددا من المديرين الفنيين، يأتي على رأسهم: جولين لوبيتيجي الذي تولى تدريب الميرينجي في 2018 لفترة قصيرة جدا.

وتضم القائمة أيضا سانتياجو سولاري الذي تولى الإشراف على الفريق في موسم 2018-2019 قبل أن يتولى زين الدين زيدان المهمة، وأمانسيو أمارو الذي قاد الملكي مؤقتًا في فترات مختلفة، وبعضها كان لفترة قصيرة.

أيضا تضم القائمة رافا بينيتيز، الذي قاد الفريق لموسم واحد (2015-2016) قبل أن يتم استبداله، وهي فترة لا تتجاوز 50 مباراة.

