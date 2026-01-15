أوه دونج مين ونو سوسانا يعلنان موعد زفافهما ويكشفان قائمة المدعوين

18 حجم الخط

أعلنت وكالة "Mystic Actors"، المسؤولة عن إدارة أعمال الممثلين أوه دونج مين ونو سوسانا، رسميا مساء أمس الأربعاء عن دخول النجمين القفص الذهبي، حيث من المقرر إقامة حفل زفافهما في الخامس والعشرين من مايو المقبل.

زفاف أوه دونج مين ونو سوسانا

وأوضحت الوكالة في بيانها أن مراسم الحفل ستجرى في إطار من الخصوصية، حيث ستقتصر على حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين فقط، احتراما لرغبة العروسين في جعل هذه المناسبة عائلية وهادئة.

الفنانين أوه دونج مين ونو سوسانا

يتمتع كلا الفنانين بمسيرة مهنية بدأت منذ عام 2008، حيث استطاعا وضع بصمة مميزة في السينما والدراما الكورية.

فبدأ أوه دونج مين مشواره الفني من خلال العمل المسرحي "Nabis Hamlet". وتنوعت مشاركاته بعد ذلك لتشمل أفلاما سينمائية بارزة مثل "The Neighbor" و"Love in the Big City" و"Good News".

أما في الدراما التلفزيونية، فقد عرفه الجمهور في مسلسلات ناجحة منها "Doctor Slump" و"You and Everything Else" و"Surely Tomorrow" و"Love Me".

بينما كانت انطلاقة الممثلة نو سوسانا عام 2008 عبر فيلم "The Suicide of the Quadruplets"، لتواصل عقب ذلك تألقها السينمائي في أعمال مثل "Golden Slumber" و"Secret Zoo" و"Samjin Company English Class".

كما برزت بشكل لافت في الدراما التلفزيونية من خلال أدوارها في "My Golden Life" و"Divorce Attorney Shin" و"Buried Hearts".

ويأتي هذا الإعلان ليتوج قصة الحب التي جمعت بين الزميلين في الوكالة نفسها، وسط مباركات واسعة من معجبيهم داخل وخارج كوريا الجنوبية.

