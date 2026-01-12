فاجنر مورا يدخل التاريخ بعد فوزه بجائزة في حفل جولدن جلوب (فيديو)

18 حجم الخط

صنع الممثل فاجنر مورا، التاريخ في حفل جوائز جولدن جلوب، كأول برازيلي يفوز بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن فيلم "The Secret Agent"، ليختتم خطابه برسالة مؤثرة إلى بلده البرازيل.

وقال مورا في خطاب قبوله الجائزة: "يتناول فيلم "العميل السري" موضوع الذاكرة - أو بالأحرى فقدانها - والصدمات النفسية المتوارثة عبر الأجيال، أعتقد أنه إذا كان من الممكن أن تنتقل الصدمات النفسية عبر الأجيال، فإن القيم أيضًا يمكن أن تنتقل.. لذا، أهدي هذه الجائزة لكل من يتمسك بقيمه في أصعب الظروف".

Wagner Moura makes #GoldenGlobes history as the first Brazilian to win Best Actor in a Drama for The "Secret Agent," closing his speech with a heartfelt message to Brazil. pic.twitter.com/RBZxnAhpxF — Variety (@Variety) January 12, 2026

وأعلن رسميا عن القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز الـ جولدن جلوب الـ٨٣، والتي جاءت كالتالي:

أفضل فيلم سينمائي – دراما

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

It Was Just an Accident (NEON)

The Secret Agent (NEON)

Sentimental Value (NEON)

Sinners (Warner Bros. Pictures)

أفضل فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Bugonia (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

No Other Choice (NEON)

Nouvelle Vague (Netflix)

One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

أفضل فيلم رسوم متحركة

Arco (NEON)

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (Aniplex, Crunchyroll, Sony)

Elio (Walt Disney Studios)

KPop Demon Hunters (Netflix)

Little Amélie or The Character of Rain (GKIDS)

Zootopia 2 (Walt Disney Studios)

أفضل إنجاز سينمائي وفي شباك التذاكر

Avatar: Fire and Ash (Walt Disney Studios)

F1 (Apple Original Films)

KPop Demon Hunters (Netflix)

Mission: Impossible – The Final Reckoning (Paramount Pictures)

Sinners (Warner Bros. Pictures)

Weapons (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema)

Wicked: For Good (Universal Pictures)

Zootopia 2 (Walt Disney Studios)

أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية

It Was Just an Accident (فرنسا)

No Other Choice (كوريا الجنوبية)

The Secret Agent (البرازيل)

Sentimental Value (النرويج)

Sirāt (إسبانيا)

The Voice of Hind Rajab (تونس)

أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي – دراما

جيسي باكلي (Hamnet)

جينيفر لورنس (Die My Love)

رينات رينسف (Sentimental Value)

جوليا روبرتس (After the Hunt)

تيسا طومسون (Hedda)

إيفا فيكتور (Sorry, Baby)

أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي – دراما

جويل إدجيرتون (Train Dreams)

أوسكار إسحاق (Frankenstein)

دواين جونسون (The Smashing Machine)

مايكل بي جوردان (Sinners)

واجنر مورا (The Secret Agent)

جيريمي ألين وايت (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

روز بيرن (If I Had Legs I’d Kick You)

سينثيا إيريفو (Wicked: For Good)

كيت هدسون (Song Sung Blue)

تشيس إنفينيتي (One Battle After Another)

أماندا سيفريد (The Testament of Ann Lee)

إيما ستون (Bugonia)

أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

تيموثي شالاميه (Marty Supreme)

جورج كلوني (Jay Kelly)

ليوناردو دي كابريو (One Battle After Another)

إيثان هوك (Blue Moon)

لي بيونج هون (No Other Choice)

جيسي بليمونس (Bugonia)

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

إيميلي بلانت (The Smashing Machine)

إيل فانينج (Sentimental Value)

أريانا جراندي (Wicked: For Good)

إنجا إبسدتر ليلياس (Sentimental Value)

إيمي ماديجان (Weapons)

تيانا تايلور (One Battle After Another)

أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

بينيشيو ديل تورو (One Battle After Another)

جاكوب إيلوردي (Frankenstein)

بول ميسكال (Hamnet)

شون بن (One Battle After Another)

آدم ساندلر (Jay Kelly)

ستيلان سكارسجارد (Sentimental Value)

أفضل مخرج – فيلم سينمائي

بول توماس أندرسون (One Battle After Another)

ريان كوجلر (Sinners)

جييرمو ديل تورو (Frankenstein)

جعفر بناهي (It Was Just an Accident)

يواكيم ترير (Sentimental Value)

كلوي تشاو (Hamnet)

أفضل سيناريو – فيلم سينمائي

بول توماس أندرسون (One Battle After Another)

رونالد برونستين، جوش سافدي (Marty Supreme)

ريان كوجلر (Sinners)

جعفر بناهي (It Was Just an Accident)

إسكيل فوجت، يواكيم ترير (Sentimental Value)

كلوي تشاو، ماجي أوفاريل (Hamnet)

أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

ألكسندر ديسبلا (Frankenstein)

لودفيج جورانسون (Sinners)

جوني جرينوود (One Battle After Another)

كانجدينج راي (Sirāt)

ماكس ريشتر (Hamnet)

هانز زيمر (F1)

أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي

Dream As One (Avatar: Fire & Ash)

Golden (KPop Demon Hunters)

I Lied To You (Sinners)

No Place Like Home (Wicked: For Good)

The Girl In The Bubble (Wicked: For Good)

Train Dreams (Train Dreams)

أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما

The Diplomat (Netflix)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Severance (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

The White Lotus (HBO Max)

أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Studio (Apple TV)

أفضل مسلسل محدود أو سلسلة أنثولوجيا أو فيلم تلفزيوني

Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

The Beast in Me (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (FX on Hulu)

The Girlfriend (Prime Video)

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – دراما

كاثي بيتس (Matlock)

بريت لور (Severance)

هيلين ميرين (Mobland)

بيلا رامزي (The Last of Us)

كيري رسل (The Diplomat)

ريا سيهورن (Pluribus)

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما

ستيرلينج كي براون (Paradise)

دييجو لونا (Andor)

جاري أولدمان (Slow Horses)

مارك رافالو (Task)

آدم سكوت (Severance)

نوا وايلي (The Pitt)

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

كريستين بيل (Nobody Wants This)

آيو إديبيري (The Bear)

سيلينا جوميز (Only Murders in the Building)

ناتاشا ليون (Poker Face)

جينا أورتيجا (Wednesday)

جين سمارت (Hacks)

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

آدم برودي (Nobody Wants This)

ستيف مارتن (Only Murders in the Building)

جلين باول (Chad Powers)

سيث روجن (The Studio)

مارتن شورت (Only Murders in the Building)

جيريمي ألين وايت (The Bear)

أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة أنثولوجيا أو فيلم تلفزيوني

كلير دينس (The Beast in Me)

رشيدة جونز (Black Mirror)

أماندا سيفريد (Long Bright River)

سارة سنوك (All Her Fault)

ميشيل ويليامز (Dying for Sex)

روبن رايت (The Girlfriend)

أفضل أداء لممثل في مسلسل محدود أو سلسلة أنثولوجيا أو فيلم تلفزيوني

جاكوب إيلوردي (The Narrow Road to the Deep North)

بول جياماتي (Black Mirror)

ستيفن جراهام (Adolescence)

تشارلي هونام (Monster: The Ed Gein Story)

جود لو (Black Rabbit)

ماثيو ريس (The Beast in Me)

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في التلفزيون

كاري كون (The White Lotus)

إيرين دوهيرتي (Adolescence)

هانا آينبيندر (Hacks)

كاثرين أوهارا (The Studio)

باركر بوسي (The White Lotus)

إيمي لو وود (The White Lotus)

أفضل أداء لممثل في دور مساعد في التلفزيون

أوين كوبر (Adolescence)

بيلي كرودوب (The Morning Show)

والتون جوجينز (The White Lotus)

ايسون إيزاكس (The White Lotus)

تراميل تيلمان (Severance)

آشلي والترز (Adolescence)

أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية (Stand-Up) على التلفزيون

بيل مار (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)

بريت جولدستين (Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life)

كيفن هارت (Kevin Hart: Acting My Age)

كميل نانجياني (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)

ريكي جيرفيه (Ricky Gervais: Mortality)

سارة سيلفرمان (Sarah Silverman: Postmortem)

أفضل بودكاست

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First (NPR)

