حركة تعيينات جديدة في حزب الحركة الوطنية، تعرف عليها

تشهد الساحة الحزبية نشاطا ملحوظا داخل حزب الحركة الوطنية، عقب إعلان الحزب عن حركة تعيينات تنظيمية جديدة شملت عددا من المواقع القيادية واللجان النوعية.

واعتمد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام بتعيين محمد شعبان الشريف رجل الأعمال أمينًا عامًا للحزب بمحافظة البحيرة وعضوا الأمانة العامة.

حزب الحركة الوطنية المصرية

ويأتي هذا القرار في إطار حرص قيادة الحزب على دعم الكوادر الفاعلة، وتعزيز الهيكل التنظيمي للحزب بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق أهدافه الوطنية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.

وقال المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: نثق ثقة كاملة في قدرات الأستاذ محمد الشريف، وخبراته الكبيرة في العمل العام والمؤسسي، مضيفا أنه يثق في قدرته من خلال موقعه الجديد كأمين عام للحزب بمحافظة البحيرة في تعزيز دور الحزب وخدمة المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الحزب ودوره الوطني خلال المرحلة القادمة في إطار الدعم الكامل للدولة ومؤسساتها الوطنية وقياداتها السياسية.

وكلف أسامة الشاهد الأمين العام الجديد للحزب في البحيرة بإعادة تشكيل الأمانة العامة وهيئة المكتب بمحافظة البحيرة.

وشدد على أن الحزب مستمر في الدفع بالكفاءات القادرة على العمل الميداني والتفاعل مع قضايا الشارع المصري، تنفيذًا لاستراتيجية الحزب في التوسع والتنظيم الفعّال بكافة المحافظات.

كما اعتمد أيضا المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، المذكرة المقدمة من الأمين العام ونائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد الضبع، والتي تتضمن تعيين سامي علي يوسف أمينًا للأمانة العامة للعمل الجماهيري، مع تكليفه بإعادة تشكيل هيئة مكتب الأمانة بالقاهرة والمحافظات كما نص القرار على أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من تاريخه، ويلغى أي قرار سابق في هذا الشأن.



حزب الحركة الوطنية

وفي خطوة موازية، وافق المهندس أسامة الشاهد على تعيين محمد شعيب مستشارًا للأمين العام، وذلك في إطار جهود الحزب لتعزيز وتوسيع قاعدة العمل والانتشار الميداني .

