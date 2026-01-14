تعيين سامي يوسف أمينًا للعمل الجماهيري بحزب الحركة الوطنية

18 حجم الخط

اعتمد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، المذكرة المقدمة من الأمين العام ونائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد الضبع، والتي تتضمن تعيين سامي علي يوسف أمينًا للأمانة العامة للعمل الجماهيري، مع تكليفه بإعادة تشكيل هيئة مكتب الأمانة بالقاهرة والمحافظات كما نص القرار على أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من تاريخه، ويلغى أي قرار سابق في هذا الشأن.

حزب الحركة الوطنية

وفي خطوة موازية، وافق المهندس أسامة الشاهد على تعيين محمد شعيب مستشارًا للأمين العام، وذلك في إطار جهود الحزب لتعزيز وتوسيع قاعدة العمل والانتشار الميداني .

الحركة الوطنية، وأكد الشاهد أن هذه التغييرات تأتي في سياق ضخ دماء جديدة في الهيكل التنظيمي للحزب مع الحفاظ علي كافة كوادره بما يعكس الالتزام بتقوية البنية التنظيمية وتعزيز دوره على الساحة السياسية في إطار داعم للدولة المصرية بكامل مؤسساتها الوطنية وقيادتها السياسية.

جدير بالذكر أن سامي علي يوسف يتمتع بخبرة واسعة في العمل الجماهيري، حيث يشغل منصب رئيس اللجنة النقابية بالغرفة التجارية بالجيزة، ورئيس جمعية أبناء الفيوم بالجيزة وأكتوبر، بالإضافة إلى عضويته في لجنة شؤون العاملين بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.

