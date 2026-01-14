الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

عقد ثاني اجتماع للجنة الوقف الخيري بـ"قضايا الدولة" 15 فبراير

لجنة الوقف الخيري
لجنة الوقف الخيري
قررت اللجنة العليا الوقف الخيري برئاسة المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، تحديد موعد الجلسة القادمة،  يوم الأحد الموافق 15 من فبراير 2026م.

اجتماع لجنة الوقف الخيري 

واجتمعت اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، بمقر الهيئة بالمهندسين، اليوم  الأربعاء اجتماعها الأول لعام 2026م، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، بتشكيلها الجديد من أعضاء اللجنة، وأعلنت عن قيمة الجوائز. 

تشكيل اللجنة وأعضاؤها 

1- فضيلة الدكتور نظير محمد عياد (مفتي الجمهورية).

2- فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام (عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية).

3-  الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد (عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر الأسبق).

4-  الدكتور محمد الشحات الجندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).

5-  الدكتور محمود حامد محمد عثمان (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).

6- المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مقرر اللجنة العليا للوقف).

وسوف يتضمن جدول أعمال الاجتماع تحديد موضوعات المسابقة لعام 2026/2027.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، مقرر اللجنة العليا للجائزة.

