قطر تعلق على مغادرة أفراد أمريكيين قاعدة العديد

قاعدة العديد، أعلنت دولة قطر أن مغادرة بعض الأفراد الأمريكيين من قاعدة العديد الجوية جاءت في إطار إجراءات احترازية مرتبطة بالتوترات الإقليمية الراهنة، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تعكس وجود تهديد مباشر للأمن داخل البلاد.

تأكيد دولة قطر على استمرارية التنسيق الأمني مع الشركاء الدوليين

وشددت السلطات القطرية على استمرار التنسيق الكامل مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لضمان جاهزية المنشآت الحيوية والقواعد العسكرية، والتعامل مع أي تطورات محتملة في المنطقة، في ظل التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران.

الدوحة تطمئن المواطنين والمقيمين بشأن الأوضاع الأمنية

وأكدت قطر أنها ستواصل تطبيق جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، وأن المؤسسات المعنية تعمل وفق خطط مدروسة لمواجهة أي طارئ.

التوترات الأمريكية الإيرانية تلقي بظلالها على تحركات القواعد العسكرية



وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الاحتجاجات داخل إيران، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تقديرات إقليمية بإمكانية حدوث تصعيد عسكري، وهو ما دفع بعض الأطراف إلى اتخاذ إجراءات احترازية في عدد من المواقع العسكرية بالمنطقة.

يأتي هذا فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصدر مقرب من الإدارة الأمريكية، أن البنتاجون يخشى من ردود فعل محتملة من طهران في حال تفاقمت الأوضاع.، بعد ضربة أمريكية محتملة على إيران.

