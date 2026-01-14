الكاف يعين طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الأربعاء 14 يناير 2026
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو ورينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع.

واختار "كاف" المغربي حمزة الحجوي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي.

ويلتقي فريق الزمالك مع المصري البورسعيدي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حقق المصري فوزا خارج ملعبه على زيسكو الزامبي، بينما تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 1/1.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، ويحصد كايزر تشيفز أول نقطة له، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

