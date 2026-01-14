الكاف يعين طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

18 حجم الخط

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو ورينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع.

واختار "كاف" المغربي حمزة الحجوي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي.

ويلتقي فريق الزمالك مع المصري البورسعيدي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حقق المصري فوزا خارج ملعبه على زيسكو الزامبي، بينما تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 1/1.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، ويحصد كايزر تشيفز أول نقطة له، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.