كل ما تريد معرفته عن انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

تجرى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين ، على مرحلتين خلال شهر يناير، المرحلة الأولى تضم ١٩ محافظة، ومن المقرر إجراؤها في ١٧ يناير المقبل.



وتشمل المرحلة الأولى فرعيات: "الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية"

ومن جانبها أصدرت النقابة العامة للمحامين، بعد التشاور مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابية، مجموعة من الضوابط التي تخص العملية الانتخابية والتي تبدأ بالتسجيل في الكشوف والاقتراع.

أولًا: التصويت

1- إجراء العملية الانتخابية داخل مقرات المحامين بالمحاكم المختلفة، وبعض مقرات أندية المحامين، وأفنية بعض المحاكم، حسب الجداول المعدة لذلك، وفقًا لكل نقابة فرعية.

2- تبدأ إجراءات التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، أو حتى انتهاء التصويت لآخر ناخب.

3- يتم تسجيل أسماء الناخبين ممن لهم حق التصويت في اللجان الفرعية، على أن يوقع الناخب في الكشوف المخصصة لذلك بعد التأكد من شخصيته بالمستندات الرسمية الآتية:

– كارنيه عضوية النقابة العامة للمحامين ساري، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي السارية، أو جواز سفر مميكن ساري، أو رخصة قيادة سارية، أو رخصة سلاح.

4- يُمنع منعًا باتًا إجراء الدعاية الانتخابية في محيط لجان الاقتراع، وقد يترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

5- يُمنع منعًا باتًا تواجد المحامين المرشحين أو وكلائهم أو أنصارهم أمام أو داخل لجان الاقتراع، وقد يترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء اللازم.

6- يُمنع منعًا باتًا استخدام المال الانتخابي أو ما شابهه أثناء إجراء العملية الانتخابية، وفي حالة رصد ذلك قد يترتب عليه اتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

7- يُسمح فقط لعدد (2) من وكلاء المرشحين بالتواجد داخل اللجنة أثناء عملية الاقتراع، وفي حالة زيادة عدد الوكلاء عن اثنين يتم اختيارهم بالقرعة العلنية تحت إشراف السيد المستشار رئيس اللجنة، ويترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء اللازم.

8- يُسمح لكافة وكلاء المرشحين بحضور إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية فقط.

9- لا يُسمح بأي حال من الأحوال بتواجد أي من المرشحين أو وكلائهم أو أنصارهم داخل اللجان العامة للنقابات الفرعية أو بالقرب منها، وقد يترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء اللازم.

10- تُجرى العملية الانتخابية في كل نقابة فرعية تحت إشراف أحد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بالتنسيق مع اللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات.

التصويت على المرشحين

1- يتم اختيار اسم نقيب واحد فقط من ورقة الاقتراع الخاصة بالنقباء.

2- يتم اختيار اسم عضو شباب واحد فقط من ورقة الاقتراع الخاصة بأعضاء الشباب.

3- يتم اختيار عدد سبعة أعضاء على الأقل من المرشحين على مقاعد الأعضاء بكل نقابة فرعية يقل عدد جزئياتها أو يساوي سبع جزئيات، ويتم اختيار أسماء المرشحين دون التقيد بجزئية معينة. وفي حالة زيادة عدد الجزئيات عن سبع، تطبق ذات التعليمات بحسب عدد الأعضاء، مع مراعاة تمثيل الجزئيات أثناء عملية الفرز.



4- في حالة فوز أحد المرشحين من الأعضاء بالتزكية، يتم طباعة ورقة الاقتراع موضحًا بها الجزئية التي فاز فيها المرشح بالتزكية، وعلى الناخبين اختيار عدد الأعضاء مخصومًا منه هذه الجزئية.



5- في حالة فوز النقيب أو عضو الشباب بالتزكية، لا تطبع أوراق الاقتراع الخاصة بهم، ويُطبع فقط ورقة الأعضاء.

التصويت على الميزانيات الخاصة بالنقابات الفرعية

يتم التصويت على الميزانيات في ورقة اقتراع مستقلة، بوضع علامة (✓) أمام الاختيار المراد: موافق – غير موافق.

