روحانيات الإنشاد الديني بالجمهورية الخميس المقبل

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 24 إبريل على مسرح الجمهورية.

برنامج حفل فرقة الإنشاد الديني

يتضمن برنامج حفل فرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية، مجموعة من الأناشيد والابتهالات والتواشيح الدينية الشهيرة منها كل الناس بيقولوا يا رب، مولاي إني ببابك، سلم لى على الهادى ، صلوا عليه وسلموا، رضا الوالدين، برضاك يا خالقي، الرضا والنور، إيه العمل، حب الرسول، كن مع الله، إله الكون، أسماء الله الحسنى.. تحفيظ الفنان مصطفى النجدى وأداء أحمد العمرى، طه حسين، محمد عبد الحميد، هبة عادل، إبراهيم فاروق، أحمد نافع.

فرقة الإنشاد الديني

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا المصرية علي مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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