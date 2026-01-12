الإثنين 12 يناير 2026
خارج الحدود

أهالي وطلاب مخيم الجليل بلبنان يحرقون كتاب الجغرافيا بسبب حذف اسم فلسطين

لبنان
لبنان
أقدم أهالي وطلاب مخيم الجليل في لبنان على حرق كتاب الجغرافيا المقرر في مدارس وكالة "الأونروا" بعد حذف اسم فلسطين من محتوى الكتاب.

وأكد الأهالي والطلاب أن قرار الحذف يمس الهوية الوطنية للطلاب، ويغير الحقائق الجغرافية والتاريخية المتعلقة بفلسطين، مؤكدين أهمية تعليم الأجيال الجديدة معلومات دقيقة عن وطنهم.

حتى الآن لم تصدر وكالة "الأونروا" أي تصريحات رسمية حول الواقعة، وسط دعوات محلية لضمان تصحيح المناهج التعليمية وحماية الهوية الفلسطينية للطلبة في المخيمات اللبنانية. 

جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان قرية في جنوب لبنان

وذكرت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجه إنذارا ‏عاجلا إلى سكان قرية كفر حتا بجنوب لبنان.

جيش الاحتلال يوجه إنذار عاجل لسكان قرية في جنوب لبنان

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان قائلا: "سيهاجم الجيش على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في قرية كفر حتا وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها". 

وأفادت تقارير إخبارية، أمس بشن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على محيط بلدة جباع في جنوب ‎لبنان.

