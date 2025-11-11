رئيس الحركة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات النواب: المشاركة واجب وطني (صور)

18 حجم الخط

أدلى المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية والواعية من جموع المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يُمثل خطوة مهمة في تعزيز المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة.

انتخابات مجلس النواب

وأكد الشاهد، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني ومسئولية تجاه الوطن وأجياله القادمة، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن إرادتهم بحرية واختيار من يرونهم الأكفأ لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.

وقال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: إن الحزب يدعم كل الجهود المخلصة التي تستهدف دعم الدولة المصرية ومساندة جهود القيادة السياسية في مسيرة التنمية والإصلاح، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من التنظيم والشفافية، وسط إشراف قضائي كامل وإقبال متزايد من الناخبين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًّا يُعبّر عن تطلعات المواطنين، ويُسهم في صياغة التشريعات التي تدعم الاستثمار والتنمية وتُعزز من دور الشباب وتمكين المرأة، مؤكدًا أن حزب الحركة الوطنية المصرية سيظل دائمًا في صف الدولة داعمًا للاستقرار ومشاركًا بفاعلية في الحياة السياسية.

واختتم الشاهد تصريحاته بتوجيه التحية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية على حسن التنظيم، مشددًا على أن صوت كل مصري هو لبنة في بناء مستقبل أقوى وأكثر ازدهارًا لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.