رئيس حزب الحركة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

أدلى المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنة المدارس القومية بنات التابعة لقسم العجوزة بمحافظة الجيزة.

انتخابات مجلس الشيوخ

وأكد الشاهد، عقب التصويت، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، واستحقاقًا دستوريًا يساهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يعد أحد أركان دعم الحياة النيابية والرقابية، ودوره لا يقل أهمية عن مجلس النواب في صياغة السياسات العامة ودعم التشريعات.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية أن الحزب حرص على إصدار توجيه لكوادره وأعضائه في مختلف المحافظات لحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة الإيجابية والفعالة، مشيدًا في الوقت ذاته بسير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والتنظيم.

وشدد الشاهد على أهمية أن يُمارس كل مواطن حقه الدستوري في التصويت، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع يبعث برسائل إيجابية تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه للتحديات التي تمر بها الدولة، ودوره في الحفاظ على استقرارها ومكتسباتها.

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