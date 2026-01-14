صندوق تطوير التعليم يفوز بجائزة التميز من سيسكو العالمية لإنجازاته في التدريب التكنولوجي

18 حجم الخط

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن حصوله على جائزة التميز الخاصة من شركة سيسكو العالمية، تقديرًا لإنجازاته المتميزة في مجال التدريب التكنولوجي والتقني، ونجاحه في تقديم نموذج وطني أصبح قصة نجاح عالمية في بناء القدرات الرقمية للشباب.

وجاء هذا التكريم تتويجًا لمجموعة من المبادرات التي نفذها الصندوق بالتعاون مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها مبادرتا «صيف رقمي» و«شتاء رقمي» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، ومبادرة «كن مستعدًا» بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالشراكة مع المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».

وأسفرت هذه المبادرات عن تدريب نحو 450 ألف طالب وخريج خلال ستة أشهر، في مختلف مجالات التكنولوجيا الحديثة، وذلك ضمن المستهدف الرئاسي لتدريب وتأهيل مليون متدرب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء القدرات الرقمية للشباب، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور والاقتصاد القائم على المعرفة.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم: إن حصول الصندوق على جائزة التميز من شركة سيسكو العالمية يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات الرقمية للشباب، وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تمكينهم من أدوات المستقبل.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن البرامج التدريبية التي ينفذها الصندوق لا تقتصر على تنمية المهارات التقنية فقط، بل تتيح للمتدربين في نهاية التدريب الحصول على رخص وشهادات دولية معتمدة، تؤهلهم لممارسة العمل في أي مكان حول العالم، وفقًا للمعايير المهنية العالمية المعترف بها في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وهذا التكريم يؤكد نجاح النموذج الذي يتبناه صندوق تطوير التعليم في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية عصرية، بالشراكة مع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

تفاصيل مبادرات صيف وشراء رقمي

وأوضحت «شرف» أن مبادرات «صيف رقمي»، «شتاء رقمي»، و«كن مستعدًا» تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والخريجين في مختلف محافظات الجمهورية، وإتاحة فرص تدريب نوعية تسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز فرص تشغيلهم محليًا ودوليًا.

وأكدت الأمين العام أن الصندوق يستهدف تخطي حاجز المليون متدرب قبل نهاية العام الجاري، من خلال التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع «سيسكو» في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والشبكات، والبرمجيات، بما يضمن جودة مخرجات التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأشارت إلى أن بناء كوادر رقمية مؤهلة وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن ما تحقق حتى الآن يعد خطوة مهمة في مسار وطني متكامل لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد صندوق تطوير التعليم أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا لمواصلة تطوير منظومة التدريب التكنولوجي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في إعداد الكفاءات الرقمية وفقًا للمعايير الدولية.

