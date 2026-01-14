الأربعاء 14 يناير 2026
محافظات

العلاج الحر بالدقهلية يضبط عيادة أسنان بطلخا يديرها فني

تشميع عيادة أسنان
تشميع عيادة أسنان يديرها فني بالدقهلية، فيتو
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية بحملة تفتيشية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والطبية بالمنشآت الطبية الخاصة، تمكنت من ضبط وتشنيع عيادة أسنان يديرها فني بطلخا، في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وذلك في إطار تنفيذ تعليمات  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،
وتشكلت لجنة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، وعضوية كل من الدكتورة فدوى فتحي والدكتور أحمد جمال، أعضاء قسم العلاج الحر بإدارة طلخا الصحية.

وأسفرت أعمال المرور عن ضبط عيادة أسنان بنطاق مدينة طلخا تُدار بواسطة فني لا يحمل ترخيصًا بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، مع عدم توافر اشتراطات مكافحة العدوى واشتراطات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وعلى الفور تم تنفيذ قرار غلق إداري للمنشأة، مع تحرير محضر بالمخالفات قُيد جنح بمركز شرطة طلخا، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

من جانبه، صرح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بإلزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بتعليق التراخيص الخاصة بها في مكان ظاهر وواضح للمترددين عليها، مناشدًا المواطنين سرعة التواصل مع إدارة العلاج الحر بالمديرية حال الشك في أي من مقدمي الخدمة بالمنشآت الطبية الخاصة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

الجريدة الرسمية