الأربعاء، قافلة طبية مجانية لأمراض العيون بمستشفيات شمال سيناء

18 حجم الخط

​أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن تنظيم مديرية الشئون الصحية لقافلة طبية مجانية كبرى متخصصة في أمراض وجراحة العيون، تنطلق فعالياتها يوم الأربعاء المقبل

الأربعاء.. إطلاق قافلة طبية مجانية لأمراض العيون بمستشفيات شمال سيناء

​وأكد وكيل الوزارة أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي في سيناء كأولوية قصوى مشيرا إلى أن مبادرة «بداية» تشهد تكاتفًا بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين في أماكن سكنهم، مؤكدًا استمرار توجيه القوافل المجانية في كافة التخصصات بمختلف مراكز المحافظة.

​من جانبها، أوضحت الدكتورة منى يوسف حرب، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، أن القافلة ستجوب مستشفيات المحافظة بدءآ من مستشفى العريش العام يوم الأربعاء ١٤ يناير، ​مستشفى الشيخ زويد المركزي يوم الخميس ١٥ يناير، ​مستشفى نخل المركزي يوم الجمعة ١٦ يناير.



وأضافت إن القافلة تضم فريقًا من أكفأ الأطباء برئاسة الدكتور محمد شرف، استشاري طب وجراحة وليزر العيون. وتقدم القافلة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل

فحص كامل للعين، قياس الضغط، وفحص قاع العين ومقياس النظارة.تصوير القرنية بالموجات فوق الصوتية وفحوصات تصحيح الإبصار. ليزر الشبكية والحقن لعلاج تأثير السكري على العين.​تشخيص وعلاج حالات الأطفال والحول. ​بالإضافة تحويل الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية إلى المستشفيات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.