حملات تموينية مكثفة على أسواق ومخابز 5 مراكز في الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملة تموينية مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية وردع المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات مشددة بحماية الصحة العامة وضبط الأسواق.

وأسفرت الحملة التى جرت تحت إشراف الأجهزة التموينية عن ضبط 2 طن مخللات متنوعة بدون أى بيانات ومشتبه فى صلاحيتها داخل مصنع غير مرخص بنطاق مركز ومدينة بسيون، كما تم ضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر وبدون مستندات رسمية داخل مصنع غير مرخص إلى جانب تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات مختلفة.

وفى مدينة المحلة الكبرى تمكنت إدارة تموين بندر المحلة من تحرير 25 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن شريحة أولى وثانية فضلا عن تحرير محضرين لعدم وجود لوحة بيانات خارج المخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.

أما فى مدينة السنطة فقد تم ضبط 60 كيلوجراما من الطحينة بدون بيانات ومشتبه فى صلاحيتها وضبط 756 عبوة عصائر سعة 250 مل بدون فواتير داخل أحد مخازن السلع الغذائية بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لبدالى تموين لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل الرسمية.

وفى نطاق مركز ومدينة زفتى حررت الأجهزة التموينية 4 محاضر جنح ضد سوبر ماركت لحيازته أغذية منتهية الصلاحية وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وفى مدينة طنطا أسفرت الحملات عن ضبط 65 كيلوجرامًا من اللحوم بدون بيانات داخل أحد المطاعم وضبط 180 علبة سجائر مستوردة ومهربة تشكل خطرًا على الصحة العامة.

كما تم تحرير محضر ضد بقال تموينى للتصرف فى سكر وزيت ومكرونة تموينية بالمخالفة للقانون إلى جانب تحرير 11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية

