رياضة

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب 

كان منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي السبت الماضي، في حين فاز منتخب السنغال على الجزائر 3-0 ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا 2025 ويضرب موعدا مع الفراعنة.

موعد مباراة مصر والسنغال 

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

ووصلت بعثة منتخب مصر مساء الإثنين الماضي إلى مدينة طنجة، التي سيحتضن ملعبها مباراته أمام السنغال، في نصف نهائي أمم افريقيا 2025.

جائزة ضخمة لمنتخب مصر 

وجاء فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

منتخب السنغال، فيتو
منتخب السنغال، فيتو

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح الأخير في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا. 

الجريدة الرسمية