الأمن يفحص فيديو تعدي مخمور على رجل وزوجته في أوسيم

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يزعم تعدي محامي مخمور على مواطن وزوجته أثناء سيرهما في أحد شوارع منطقة بشتيل بدائرة مركز أوسيم، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي رصد مقطع الفيديو وفحصه لتحديد هوية الأشخاص الموجودين به وجمع المعلومات حول طرفي المشاجرة وحقيقة أن أحدهما محامي كان يسير مخمورا وسط الشارع.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل فيسبوك مقطع فيديو مدته قرابة 4 دقائق يرصد سير رجل وزوجته ثم تلاهما بعد قليل شابان أحدهما يحمل زجاجة في يده ذكر ناشر الفيديو أنها "زجاجة بيرة" ثم عاد الزوج إلى الصورة ويتبادل الضرب مع الشاب الآخر الذي زعم أنه محامي.

وروى الزوج صاحب الواقعة تفاصيل ما حدث قائلًا: "أنا صاحب الواقعة اللي موجود في الفيديو بينما كنت أسير رفقة زوجتي في الطريق العام ليلًا، استوقفني شخص ادعى كذبًا أنه "ضابط بمباحث قسم أوسيم "، وطلب الاطلاع على تحقيق الشخصية، وخلال الحديث، تبين لي من ملامحه واهتزاز هيئته وعدم اتزانه أنه ليس بصفة رسمية، بل هو منتحل لصفة كاذبة.

تطور الأمر حين قام المذكور بالتعدي باليد على زوجتي ومحاولة جذبها عنوة، مما استثار حفيظتي كزوج في حالة دفاع شرعي عن "العرض والنفس"، قمت بدفعه للذود عن زوجتي وإبعاد أذاه عنها، إلا أنه بادر بالإصرار على الاعتداء، حيث استل "زجاجة" وحاول طعني بها، مما وضعني في حالة خطر حقيقي ومحدق استوجب مني الاستمرار في دفع هذا الاعتداء بالقدر اللازم لدرء الخطر عني وعن زوجتي ومع ذلك تمت إصابة رأسي من المذكور بجروح قطعية أثر ما كان يحمله من أدوات (إزازة).



