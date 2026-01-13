بالأسماء، الصحفيون المرشحون لانتخابات "رابطة محرري الشئون الخارجية"

18 حجم الخط

أعلنت لجنة الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، عن أسماء الزملاء المرشحين لانتخابات رابطة محرري الشؤون الخارجية وهم كالتالي:

رئيس الشُّعبة



1 أحمد عبداللاه عبد الحميد سليمان (أحمد عبداللاه البوابة)

2 إسلام جمال محمد المنسي إسلام المنسي الفتح

3 سيد محمد عبدالله أحمد هارون (سيد هارون الفتح)

أعضاء المكتب التنفيذي



1 رامى إبراهيم حسين محمود رامى إبراهيم (حسين محمود المشهد)

2 رضوى عبدالله على إبراهيم السيسي (رضوى السيسي المساء)

3 شريف محمد عليوة ربيع (شريف ربيع الفتح)

4 محمد محمد عبدالله شعت (محمد شعت البوابة)

5 محمد وديع عبد السميع محمد غزى (محمد وديع غزى مجلة أكتوبر)

إجراءات العملية الانتخابية



تبدأ الجمعية العمومية للرابطة تسجيل الحضور في الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة، على أن يبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعتين، وذلك يوم الثلاثاء (20يناير 2026م)، ويتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرةً.

انعقاد الجمعية العمومية للرابطة



في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل ساعة فى ساعة، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الثلاثاء (27 يناير 2026م)، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.

